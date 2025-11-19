  1. استانها
پایداری جوی در خوزستان ادامه دارد؛ غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها

اهواز –مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم شرایط پایدار جوی دراستان تا اوایل هفته آینده خبر دادوگفت:در این مدت انتظار بارش وجود ندارد وشهرهای بزرگ وصنعتی استان با افزایش آلاینده ها مواجه هستند.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر به جریانات جوی خوزستان اشاره و اظهار کرد: وقوع مه یا مه رقیق به‌ویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی استان تا فردا در استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین تا فردا وزش بادهای متوسط در نوار ساحلی و بخش‌های جنوبی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: گتوند و بهبهان با دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۳.۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری ادامه داد: در اهواز نیز بیشینه دما ۲۸ و کمینه دما ۱۲.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

