سبزه زاری: افزایش دمای خوزستان پیش بینی می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتاً پایدار بر استان تا اواسط هفته می‌باشد. همچنین از اواخر وقت امشب تا اواخر روز سه شنبه (به ویژه روز سه شنبه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی، جنوبی و مرکزی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این ایام وقوع مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و ساحلی دور از انتظار نیست.

به گفته وی، از فردا تا پایان هفته روند افزایش دما پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان عنوان کرد: در شبانه روز گذشته کشاورزی اهواز و شوش با دمای ۳۶.۶ و بستان با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۵.۸ و کمینه دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.