افزایش رطوبت و شرجی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی فردا و پس فردا (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: همچنین تا روز دوشنبه (به ویژه روز دوشنبه) سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی به صورت متوسط خواهد بود.

وی گفت: شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج است.

به گفته سبزه زاری، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به جریانات جوی، تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۷.۹ و ایذه با دمای ۲۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳ و کمینه دمای ۳۰.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.