۲۰ متهم متواری در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیگیری بخشی از مطالبات مردمی و در تداوم اجرای طرح‌های انتظامی در محلات هدف در شهرستان، مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور اجرایی شد.

وی در ادامه گفت: در این راستا مأموران پلیس با انجام تحقیقات گسترده، دقیق و تخصصی در نهایت ۲۰ متهم متواری را شناسایی و در چند عملیات کاملاً هماهنگ آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به کشف ۳ دستگاه موتور سیکلت و ۸ دستگاه خودرو مسروقه در این طرح تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.