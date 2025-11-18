رسولیان: قاتل فراری در کمتر از ۴۸ ساعت در مهاباد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسولیان در تشریح این خبر افزود: به دنبال اختلافات خانوادگی و قتل دو نفر از شهروندان توسط داماد خانواده با اسلحه گرم در یکی از محلات مهاباد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی و عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان مهاباد و استان مخفیگاه متهم در یکی از شهرستان‌های مرزی که قصد خروج از کشور را داشت شناسایی و در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و در بازجویی‌های به عمل آمده به قتل همسر و پدرزنش با اسلحه گرم معترف و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قضائی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ رسولیان با بیان اینکه متهم علت و انگیزه جنایت را اختلاف خانوادگی عنوان کرده تاکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل با همراهی و همدلی مراجع قضائی، اجازه نخواهد داد که امنیت و آسایش شهروندان خدشه‌دار شود، و افرادی که موجب سلب آسایش عمومی شوند برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.