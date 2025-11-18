کشف بیش از ۵ تن فرآورده‌ گوشتی فاقد مجوز در کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان مرادی فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید زنگنه در راستای تشدید کنترل خودروهای عبوری، حین گشت و پایش هدفمند محورهای مواصلاتی شهرستان، به یک دستگاه خودرو نیسان حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی دقیق از خودرو توقیف‌شده، مأموران موفق به کشف مقدار قابل توجهی فرآورده گوشتی فاقد مجوز رسمی بهداشتی شدند که وزن محموله بنا بر گزارش کارشناسان، ۵ تن و ۱۰۰ کیلوگرم برآورد گردید.

مرادی خاطرنشان کرد بر اساس ارزیابی اولیه، ارزش ریالی بار مکشوفه بالغ بر ۶ میلیارد ریال بوده و این محموله بدون اخذ مجوز سازمان دام‌پزشکی و خارج از ضوابط حمل مواد پروتئینی حمل می‌شده است. وی گفت مأموران فوراً نسبت به توقیف خودرو، ضبط محموله و انتقال کالا برای بررسی به مراجع تخصصی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور با اشاره به دستگیری راننده و تشکیل پرونده قضائی تصریح کرد: متهم پس از تکمیل مستندات به دستگاه قضائی معرفی شد تا روند رسیدگی قانونی به صورت ویژه دنبال گردد.

وی در پایان ضمن هشدار نسبت به تهدیدهای بهداشتی ناشی از توزیع گوشت‌های فاقد پروانه سلامت، تأکید کرد: پلیس با همکاری نهادهای نظارتی، در چارچوب طرح‌های مقابله با قاچاق و عرضه محصولات خوراکی غیراستاندارد، با هرگونه حمل غیرمجاز مواد غذایی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.