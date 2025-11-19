تقاضا به بازار طلا بازگشت؛ افزایش ۱۱۵ هزار تومانی قیمت طلای ۱۸ عیار

‌به گزارش خبرنگار مهر در اولین ساعات معاملات امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴، بازار طلای تهران پس از افت روز گذشته، با جهت‌گیری صعودی و رشد یکسان در تمام شاخص‌های اصلی فعالیت خود را آغاز کرد. این افزایش در شرایطی رقم خورد که بهای هر اونس طلا در بازار جهانی تا این لحظه با رشد ۱۵ دلاری و ۰.۴ درصدی به ۴۰۸۳ دلار رسید. تغییرات اونس، هرچند محدود، هم‌زمان با ثبات نسبی در بازار ارز داخلی شکل گرفت؛ جایی که دلار آزاد با کاهش جزئی کمتر از ۲۰۰ تومان، همچنان در محدوده ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد شد.

بررسی قیمت‌ها در بازار طلای خام داخلی؛ رشد همزمان در تمامی عیارها با پشتوانه افزایش اونس جهانی

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱.۰۴ درصدی و جهشی ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی به ۱۱ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان رسید. دامنه نوسان روزانه آن بین ۱۱ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان ثبت شد.

طلای ۲۴ عیار نیز با همین درصد رشد یعنی ۱.۰۴ درصد، صعود ۱۵۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تجربه کرد و در سطح ۱۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان قرار گرفت. کمترین رقم روزانه آن ۱۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان و بیشترین نرخ ۱۵ میلیون و ۱۸ هزار تومان بود.

در معاملات عمده، هر مثقال طلای آبشده با رشد ۱.۰۳ درصدی و افزایش ۴۹۸ هزار تومانی به ۴۸ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان رسید. کمترین نرخ روزانه آن ۴۸ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و بیشترین نرخ ۴۸ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بود.

این رشد سراسری در بازار طلای خام، پس از افت روز گذشته، نشان می‌دهد که افزایش جزئی اونس جهانی به همراه بهبود جزئی تقاضای داخلی توانسته قیمت‌ها را به محدوده‌های بالاتر بازگرداند.

بررسی قیمت‌ها در بازار سکه

بازار سکه نیز امروز با روند افزایشی همراه شد، اما شدت رشد در هر نوع سکه متفاوت بود.

هر سکه امامی با رشد ۰.۱۸ درصدی، حدود ۲۱۰ هزار تومان گران شد و به ۱۱۶ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید؛ این رقم بیشترین نرخ روزانه این سکه نیز بود، در حالی که کف قیمتی آن ۱۱۵ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان ثبت شد.

سکه بهار آزادی بیشترین رشد را در میان سکه‌های تمام‌بهار داشت؛ با ۰.۶۹ درصد افزایش و ۷۶۰ هزار تومان رشد، در سطح ۱۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد.

هر نیم سکه با افزایش ۰.۵۱ درصدی (حدود ۳۱۰ هزار تومان) به ۶۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید.

ربع سکه نیز با جهش ۰.۹ درصدی، رشد ۳۱۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به ۳۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.

تنها سکه گرمی امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح ۱۶ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله شد؛ این ثبات می‌تواند ناشی از شرایط خاص عرضه و تقاضا در رده سکه‌های کم‌وزن باشد.

مقایسه با روز گذشته؛ تغییر جهت از کاهش به افزایش

در روز گذشته (سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴)، روند بازار در دو بخش طلا و سکه نزولی بود. طلای ۱۸ عیار تا سطح ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان کاهش یافته بود و سکه امامی نیز به ۱۱۵ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسیده بود.

امروز اما، با کمک افزایش جزئی اونس جهانی و بازگشت تقاضای داخلی، تمامی شاخص‌ها (به جز سکه گرمی) رشد کردند. این تغییر جهت می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک فاز نوسانی رو به بالا در کوتاه‌مدت باشد.