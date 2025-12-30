بازگشت نبض به بازار طلا و سکه؛ تقلای فلز زرد برای جبران سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه تهران که روز گذشته زیر آوار اخبار سیاسی و ریزش ارز دفن شده بود، امروز سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴، فرصتی برای تنفس پیدا کرد. پس از «سیلی سخت» روز دوشنبه به خریداران هیجانی، امروز نمودارها تغییر جهت دادند و بخشی از ضررهای سنگین معامله‌گران جبران شد. توقف ریزش و آغاز روند اصلاحی صعودی در بازار امروز، نتیجه مستقیم تغییر فاز در دو محرک اصلی بازار یعنی «انس جهانی» و «دلار تهران» است.

ریزش سنگین روز گذشته که ریشه در همزمانی دو شوک بزرگ خارجی و داخلی داشت، با پیشرفت غیرمنتظره مذاکرات صلح اوکراین و ویران شدن پناهگاه امن سرمایه‌گذاران آغاز شد؛ جایی که طلای جهانی از قله ۴۵۵۰ دلاری با سقوطی ۴.۶ درصدی به کانال ۴۳۲۵ دلار سقوط کرد و دلار تهران نیز در کش و قوس اخبار تغییر رئیس کل بانک مرکزی از سقف ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی (در ۲ روز گذشته) تا کانال ۱۳۷ هزار تومان عقب نشست. اما امروز ورق برگشت؛ اونس طلا با بازپس‌گیری بخشی از ارزش خود به نرخ ۴۳۶۹ دلار رسید و نقره جهانی تا ۷۴ دلار بالا آمد. در همین حال، دلار تهران نیز با حمایت خریداران در کف، به پله ۱۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید تا زمینه برای سبزپوشی تابلوی طلافروشان فراهم شود.

طلای ۱۸ عیار؛ خیز دوباره از کف کانال ۱۴ میلیونی

در بازار طلای آب‌شده و گرمی، خریداران محتاطانه به میدان بازگشتند. هر گرم طلای ۱۸ عیار که دو روز پیش در اوج هیجانات سقف تاریخی ۱۶ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان را لمس کرده بود و دیروز تا کف ۱۴ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان سقوط کرده بود، امروز روندی افزایشی به خود گرفت.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در لحظه تنظیم این گزارش با افزایشی حدود ۱۵۵ هزار تومانی نسبت به نرخ بازگشایی، به رقم ۱۴،۵۱۴،۱۰۰ تومان (۱۴،۵۱۴ ریال و ۱۰ قران جدید) رسید. این فلز زرد امروز نوسان قابل توجهی را تجربه کرد و بین کف ۱۴،۳۵۷،۸۰۰ تومان و سقف ۱۴،۷۷۳،۳۰۰ تومان در رفت‌وآمد بود، اما همچنان با سقف دو روز گذشته فاصله معناداری دارد.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با رشدی مشابه، به قیمت ۱۹،۳۵۱،۹۰۰ تومان (۱۹،۳۵۱ ریال و ۹۰ قران جدید) معامله شد که نشان‌دهنده افزایش ۲۰۷ هزار تومانی در هر گرم است.

جهش ۵ درصدی نقره همگام با بازارهای جهانی

بازار نقره امروز یکی از پیشتازان بازدهی مثبت بود. پس از سقوط سنگین دیروز که نقره جهانی را از ۸۶ دلار به زیر ۷۱ دلار کشانده بود، بازگشت قیمت جهانی به کانال ۷۴ دلار، موتور محرک بازار داخلی شد.

هر گرم نقره ۹۹۹ با ثبت جهشی ۵.۷۶ درصدی نسبت به روز گذشته، روی عدد ۴۱۷،۵۹۰ تومان (۴۱۷ ریال و ۵۹ قران جدید) ایستاد. این فلز گرانبها امروز رشدی معادل ۲۲ هزار و ۷۶۰ تومان را در هر گرم تجربه کرد و سقف قیمتی ۴۱۸ هزار تومانی را در معاملات روزانه خود دید.

آرایش صعودی سکه؛ فاصله با قله ۱۶۹ میلیونی همچنان زیاد است

در بازار سکه، اگرچه رنگ سبز به تابلوها بازگشت، اما سنگینی ریزش روز گذشته همچنان احساس می‌شود. سکه امامی که دو روز پیش رکورد ۱۶۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان را ثبت کرده بود و دیروز در سقوطی آزاد تا مرز ۱۵۰ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد، امروز توانست کانال ۱۵۳ میلیون را پس بگیرد.

بر این اساس، قیمت تک‌فروشی سکه امامی با رشدی ۲.۳۳ درصدی (افزایش ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی)، به رقم ۱۵۳،۴۹۵،۰۰۰ تومان (۱۵۳،۴۹۵ ریال جدید) رسید. این قطعه سکه در اوج معاملات امروز تا ۱۵۵ میلیون تومان نیز پیشروی کرد اما نتوانست در آن سطوح تثبیت شود.

وضعیت سایر قطعات سکه به شرح زیر است: