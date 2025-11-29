سکه ۱۲۱ میلیون تومانی شد؛ قیمت طلا سقف را شکست!

به گزارش خبرنگار مهر بازار طلای داخلی امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ در حالی با رشد همگانی قیمت‌ها آغاز به کار کرد که هم‌زمان جهش محسوس نرخ اونس جهانی و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، بستر لازم برای ادامه صعود را فراهم کرد.

افزایش قیمت در تمام بخش‌های بازار طلا در شرایطی رخ داد که اونس جهانی طلا در معاملات روز گذشته با جهش ۱.۴ درصدی بیش از ۵۸ دلار و ۱۶ سنت افزایش یافت و بار دیگر به بالای ۴۲۰۰ دلار بازگشت. هم‌زمان نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد نیز با افزایش نزدیک به ۱,۰۰۰ تومان وارد کانال ۱۱۵ هزار تومان شد و در همین محدوده معامله می‌شود. ترکیب این دو عامل یعنی رشد هم‌زمان محرک‌های خارجی و داخلی باعث شد طلا در بازار ایران بدون مقاومت خاصی روند صعودی خود را ادامه دهد.

بازار طلای خام (۱۸ عیار، ۲۴ عیار، مثقال و آبشده)

امروز بهای طلای ۱۸ عیار با ثبت افزایش ۱.۹۷ درصدی، در قیمت زنده ۱۱۶,۹۵۶,۰۰۰ ریال قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به روز گذشته افزایشی معادل ۲,۲۶۵,۰۰۰ ریال را نشان می‌دهد. این در حالی است که این عیار از طلا در پایین‌ترین سطح روز خود ۱۱۴,۶۷۵,۰۰۰ ریال و در بالاترین سطح ۱۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ریال معامله شد.

طلای ۲۴ عیار نیز دقیقاً مشابه طلای ۱۸ عیار با رشد ۱.۹۷ درصدی همراه شد و نرخ زنده آن به ۱۵۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال رسید. این میزان رشد به معنای افزایش ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته است. کف قیمتی معاملات امروز برای طلای ۲۴ عیار ۱۵۲,۸۹۹,۰۰۰ ریال و سقف قیمت ۱۵۶,۰۳۸,۰۰۰ ریال ثبت شد.

در بازار مثقال و آبشده نیز روند افزایشی پرقدرت مشاهده شد. قیمت مثقال طلا با رشد ۲ درصدی به ۵۰۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد این دارایی امروز رشدی معادل ۹,۹۳۰,۰۰۰ ریال به ثبت رسانده است. حداقل قیمت روز برای مثقال ۵۰۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۵۰۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت شد.

آبشده نقدی نیز دقیقاً در محدوده مشابهی نوسان کرد و با رشد ۱.۹۹ درصدی روی نرخ زنده ۵۰۶,۶۹۰,۰۰۰ ریال ایستاد. قیمت این نوع از طلا نیز افزایش ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته را تجربه کرد. کف قیمت روز آبشده ۵۰۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال و سقف آن ۵۰۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال گزارش شد.

بازار سکه (امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه، گرمی)

بازار سکه نیز امروز همگام با طلای خام داخلی و اونس جهانی شاهد موج تازه‌ای از رشد بود و تمامی قطعات اصلی و خرد سکه با افزایش قیمت همراه شدند. در صدر این افزایش‌ها، سکه امامی با رشد ۲ درصدی بر قیمت زنده ۱,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ایستاد؛ رقمی که به‌معنای رشد ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز قبل است. امروز سکه امامی در کمترین سطح خود ۱,۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال و در بیشترین قیمت ۱,۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که سکه امامی در هفته‌های گذشته چندین بار تلاش کرد سقف‌های روانی جدید را لمس کند و امروز دوباره در محدوده اوج‌های قیمتی نوسان کرد.

سکه بهار آزادی نیز با رشد ۱.۸۳ درصدی همراه شد و در نرخ زنده ۱,۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال قرار گرفت. قیمت سکه بهار آزادی امروز ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال افزایش را تجربه کرده است. کف قیمت ۱,۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال و سقف قیمت ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال گزارش شده است.

نیم‌سکه بیش از سایر قطعات سنگین‌تر با رشد ۲.۱۳ درصدی جهش کرد و روی نرخ زنده ۶۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ایستاد؛ افزایشی معادل ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال. کمترین قیمت روز برای نیم‌سکه ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بیشترین آن ۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت شده است.

ربع‌سکه که معمولاً حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات هیجانی بازار دارد، امروز رکورد بیشترین رشد درصدی را به خود اختصاص داد و با جهش ۲.۵۸ درصدی به ۳۶۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال رسید؛ افزایشی معادل ۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال. حداقل قیمت روز ۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۳۶۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال گزارش شد.

در نهایت سکه گرمی نیز با افزایش ۱.۱۷ درصدی در نرخ زنده ۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد. این قطعه کوچک امروز افزایشی معادل ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت کرد و کف قیمت ۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال و سقف قیمت ۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال را لمس کرد.

این رشد دسته‌جمعی در بازار سکه بازتاب مستقیم افزایش هم‌زمان اونس جهانی و دلار آزاد است؛ چرا که سکه به‌طور هم‌زمان از هر دو متغیر تأثیر می‌پذیرد. رصد معاملات نشان می‌دهد که تمایل معامله‌گران برای ورود به سکه امامی و نیم‌سکه طی روزهای اخیر افزایش یافته و امروز در نتیجه همین افزایش تقاضا، بازار شاهد شکست دوباره سقف‌های قیمتی روزهای گذشته بود.