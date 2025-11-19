به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلستانی‌راد در جلسه هیئت مدیره این سازمان که با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم برگزار شد در توضیح بخشی از اقدامات انجام‌شده توسط این سازمان با اشاره به تجربه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: مجموعه دستگاه‌های اجرایی در این طرح پای‌کار بوده‌اند و قم در این طرح الگویی برای کشور است.

گلستانی‌راد افزود: در راستای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان قم، تیم‌های طراحی با تمرکز چهار رشته اصلی در سازمان نظام مهندسی شکل گرفتند و طراحی‌ها توسط افراد شاخص انجام پذیرفت که این الگو در کشور کم‌نظیر بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با بیان اینکه این رویکرد موجب افزایش سرعت کار بدون کاهش کیفیت شده است افزود: در مواردی به دلیل ضرورت پیشبرد عملیات، ساخت‌وساز حتی پیش از صدور پروانه آغاز شد و این اقدام با هماهنگی همه ارکان مرتبط صورت گرفت.

وی افزود: در موضوع هماهنگ‌سازی ناظران نیز سازوکارهای مشترک با شهرداری تعریف شده تا اختلافات احتمالی کاهش یابد.

گلستانی راد در ادامه گفت: کنترل نقشه‌های اجرایی سازه، از دو سال پیش آغاز شده و امسال نیز کنترل دیگر رشته‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: سازمان در تمامی حوزه‌ها برای حل مشکلات نقشه‌های اجرایی پای‌کار است و با همکاری شهرداری تلاش می‌شود چالش‌های موجود به حداقل برسد و الگوهای موفق در دیگر استان‌ها نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد تا از روش‌های کارآمد قابل تطبیق استفاده شود؛ چه در قالب صدور دو مرحله‌ای پروانه یا هر ساختار دیگر که در نهایت به تسهیل امور مردم منجر شود.

وی با اشاره به ضرورت ادامه تعاملات میان شهرداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سازمان نظام مهندسی گفت: تجربه قم در حوزه همکاری‌های بین‌بخشی طی سال‌های اخیر در کشور کم‌نظیر بوده و تداوم این روند به حل بسیاری از چالش‌ها در حوزه ساخت‌وساز کمک خواهد کرد.

گلستانی راد در ادامه بیان کرد: برخی مالکان برای اعمال تغییرات در نقشه‌های مصوب یا افزایش زیربنا نیازمند ارائه مستندات فنی معتبر به کمیسیون‌های رسیدگی در مراجع صدور پروانه هستند و در مواردی نبود این مستندات، موجب مکاتبه این کمیسیون‌ها با سازمان شده و به همین دلیل، سازمان نظام مهندسی روند بررسی و کنترل نقشه‌های ارائه‌شده توسط مالکان را پیش از آغاز عملیات اجرایی در دستور کار گروه کنترل نقشه قرار داده تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با اشاره به اجرای طرح امضای الکترونیکی برای آغاز عملیات ساختمانی گفت: با اجرایی شدن این طرح تمامی مجریان ذیصلاح، مجوز شروع به کار را فقط به‌صورت الکترونیکی دریافت خواهند کرد و این تصمیم در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش امنیت اسناد، جلوگیری از جعل یا خطای انسانی و تسریع در روند صدور مجوزها اتخاذ شده است.

گلستانی‌راد افزود: تبدیل فرآیندهای کاغذی به نسخه‌های الکترونیکی، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، موجب ارتقای سطح شفافیت و اعتماد عمومی به روندهای اداری خواهد شد و سازمان نظام مهندسی در مسیر توسعه این خدمات گام‌های بعدی را نیز دنبال خواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه عنوان کرد: طی تفاهمی که میان سازمان و شهرداری قم منعقد شده، فرایند برداشت دقیق متراژ و تهیه نقشه تفکیکی پیش از ورود پرونده‌ها به ماده ۱۰۰ انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این شیوه باعث حذف رفت‌وآمدهای متعدد میان مالکین، شهرداری و اداره ثبت شده و عملاً یکی از گره‌های قدیمی دستگاه‌ها در حوزه ساخت‌وساز را برطرف کرده است.

گلستانی‌راد با اشاره به اینکه اجرای این توافق، اقدامی شاخص در سطح کشور محسوب می‌شود افزود: حذف فرایندهای فیزیکی و کاهش حجم مصرف کاغذ از دیگر دستاوردهای این اقدام مشترک بوده و این روش در بسیاری از استان‌های کشور هنوز پیاده‌سازی نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار کرد: همکاری مجموعه شهرداری قم در این طرح قابل تقدیر است و زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌های ساخت‌وساز شده است.

در ادامه نیز هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان به طرح نقطه نظرات، پیشنهادها و بیان مسائل مرتبط به عرضه ساخت و ساز، شهرداری و نظام مهندسی پرداختند.