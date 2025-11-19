دستگیری شرور مواد فروش در محله پیروزی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گفت: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد فروشان شرق پایتخت پروندهای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران پایگاه ششم این پلیس رسیدگی به موضوع را برعهده گرفتند.
این مقام انتظامی عنوان داشت: در تحقیقات انجام شده از سوی مأموران مشخص شد متهم از اعضای یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در محله پیروزی تهران است که ضمن اجاره یک باب منزل مسکونی اقدام به فروش مواد مخدر میکند که این موضوع موجی از نارضایتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
وی در ادامه اعلام کرد: با پیگیریهای محلی و تحقیقات گسترده و اطلاعات مفیدی که مأموران پلیس در بررسیهای میدانی به دست آوردند سرانجام مختصات و آدرس دقیق مخفیگاه متهم را شناسایی و اقدامات مقدماتی شامل اخذ مجوز قانونی جهت ورود به منزل و آماده سازی تیم عملیاتی برای اقدام غافلگیرانه و دستگیری وی به عمل آمد.
سرهنگ باباپور تصریح کرد: با توجه به تکمیل پرونده و ارائه گزارش به مرجع قضائی، مجوز قانونی جهت ورود به منزل و بازداشت متهم صادر و شب گذشته تیم عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب به محل اعزام شد و با رعایت جوانب قانونی با شگردهای خاص پلیسی وارد منزل متهم شدند که نامبرده با دیدن پلیس با یک قبضه قمه به سمت آنان حمله ور شد که در این لحظه مأموران ضمن رعایت قانون بکارگیری سلاح و دادن هشدارهای لازم مبنی بر تسلیم شدن این شرور مواد فروش مجبور به تیراندازی هوایی شدند و در نهایت درحالیکه متهم همچنان مقاومت میکرد با اقتدار مأموران ابهت پوشالی وی شکست و نامبرده پس از خلع سلاح دستگیر شد.
وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم ۴۵ گرم هروئین و شیشه کشف شد، خاطرنشان کرد: پلیس و دستگاه قضائی مصمم است با کسانی که به نظم و آرامش عمومی شهروندان خدشه وارد میکنند و باعث ایجاد رعب و وحشت میشوند برابر قانون به شدت برخورد کند و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان خاطرنشان کرد: به اشرار مواد مواد فروش اولتیماتوم میدهیم تا دیر نشده دست از اعمال مجرمانه بردارند و به مسیر شهروندی بازگردند، چراکه مطمئن باشند پلیس با اشراف اطلاعاتی خوبی که دارد متهمان را در کوتاهترین زمان ممکن دستگیر و آنان را به دست قانون میسپارد.
