۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴
دستگیری باند ۴ نفره سارقان به عنف در شهرقدس
در این فیلم، دستگیری باند ۴ نفره سارقان به عنف در شهرقدس را مشاهده میکنید.
