دستگیری بدهکار کلان بانکی ۲۵۰ میلیارد ریالی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و دستور جلب ارجاع شده از سوی مجتمع عدالت تهران در مبارزه با بدهکاران کلان بانکی مأموران این پلیس موفق به شناسایی یک متهم که به اخذ تسهیلات اعتبار اسنادی در سال ۱۴۰۱ از بانک و عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر به عنوان بدهکار تحت تعقیب معرفی شده بود، شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با تحقیقات انجام شده مخفیگاه این متهم در محدوده شمال غرب تهران شناسایی شده و با کسب مجوز قضائی تیمی از مأموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

وی تصریح کرد: میزان بدهی این متهم ۲۵۰ میلیارد ریال بوده که پرونده‌ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی ارجاع شد.