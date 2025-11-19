  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

ماینرهای غیرمجاز در دورود کشف شدند

خرم‌آباد - هفت‌ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان دورود کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان فرمانده انتظامی دورود امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دورود با اشراف اطلاعاتی از فعالیت یک نفر در حاشیه شهر به استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال مطلع و موضوع را موردبررسی قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی قضائی با اجرای یک طرح ضربتی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این مکان ۷ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال که به‌صورت غیرقانونی با استفاده از برق شهری راه‌اندازی شده بودند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دورود تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش ماینرهای مکشوفه شش میلیارد ریال برآورد شده است، دراین‌خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرهنگ نوریان، تصریح کرد: شهروندان اطلاعات خود را در خصوص هرگونه فعالیت غیرقانونی از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

