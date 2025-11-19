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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

«نگرانم» در بروجرد اجرا شد

«نگرانم» در بروجرد اجرا شد

خرم‌آباد - نمایش خیابانی «نگرانم» به کارگردانی «ناهید گودرزی» از الیگودرز در جشنواره تئاتر لرستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «نگرانم» به کارگردانی «ناهید گودرزی» از الیگودرز در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد در قالب سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان اجرا شد.

بازیگران این نمایش هانیه جمشیدوند، مرتضی موسوی، میلاد عسگری و طاها موسوی هستند، سایر عوامل نیز بدین شرح هستند: دستیار کارگردان: آرزو خداکرمی، موسیقی: محمدحسین نعمت الهی و امیرحسین پولادوند، منشی صحنه: فاطیما عسگری، طراح صحنه و لباس، ناهید گودرزی، صدا و مدیر صحنه: علی‌اکبر صفدری، طراح پوستر: زهرا موتابادی، عکس: کسری شیخ انصاری.

بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با داوری مهدی حبیبی، مصطفی کولیوند و امیر زارع‌زاده در بخش خیابانی به میزبانی شهرستان بروجرد از ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ به دبیری پژمان شاهوردی در حال برگزاری است.

کد مطلب 6661759

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