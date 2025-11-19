«نگرانم» در بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «نگرانم» به کارگردانی «ناهید گودرزی» از الیگودرز در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد در قالب سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان اجرا شد.

بازیگران این نمایش هانیه جمشیدوند، مرتضی موسوی، میلاد عسگری و طاها موسوی هستند، سایر عوامل نیز بدین شرح هستند: دستیار کارگردان: آرزو خداکرمی، موسیقی: محمدحسین نعمت الهی و امیرحسین پولادوند، منشی صحنه: فاطیما عسگری، طراح صحنه و لباس، ناهید گودرزی، صدا و مدیر صحنه: علی‌اکبر صفدری، طراح پوستر: زهرا موتابادی، عکس: کسری شیخ انصاری.

بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با داوری مهدی حبیبی، مصطفی کولیوند و امیر زارع‌زاده در بخش خیابانی به میزبانی شهرستان بروجرد از ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ به دبیری پژمان شاهوردی در حال برگزاری است.