به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم جانعلی پور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره گروگانگیری یک شهروند ۶۷ ساله در رشت و دریافت پیامهای تهدیدآمیز با درخواست پرداخت رمز ارز به ارزش دو هزار میلیارد ریال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد فرد ربودهشده پس از خروج از منزل خود مراجعت نکرده و متهمان با ارسال تصویر گروگان، قصد اخاذی از خانواده وی را داشتهاند که بلافاصله اقدامات پلیسی برای شناسایی عاملان آغاز شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان ادامه داد: سرانجام با تحقیقات همه جانبه در عملیات غافلگیرانه کارآگاهان نیمهشب ۱۴ بهمنماه در استان البرز، گروگان صحیح و سالم آزاد، دو متهم دستگیر و خودروی مورد استفاده توقیف و در بازرسی از مخفیگاه، یک قبضه سلاح کمری به همراه مهمات جنگی کشف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به شگرد مجرمان گفت: کارآگاهان دریافتند متهمان با معرفی خود بهعنوان مأمور، فرد را سوار خودرو کرده و از محل متواری شدهاند.
سرهنگ جانعلی پور در پایان با اعلام اینکه پلیس با قدرت و قاطعیت اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشهدار شود به دستگیری متهم سوم این پرونده در رشت اشاره کرد و اذعان داشت: هر ۳ متهم پس از اعتراف به گروگانگیری با انگیزه اخاذی، به مرجع قضائی معرفی شدند.
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