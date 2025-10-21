پاسخ لاوروف به تهدید لهستان علیه هواپیمای پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با اشاره به اینکه از گزارش رسانههای آمریکایی درباره تعویق احتمالی نشست بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا در بوداپست، غافلگیر شده است، به درخواستها برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین واکنش نشان داد.
لاوروف گفت: مهمترین مسئله درباره آمادهسازی برای نشست آتی روسیه و آمریکا مکان و زمان برگزاری آن نیست بلکه چگونگی پیشرفت با توجه به تفاهمات حاصلشده در آلاسکاست.
دیپلمات ارشد روس اضافه کرد: تمایل دارم تا به طور رسمی تایید کنم که روسیه موضع خود را نسبت به تفاهمها که طی مذاکرات طولانی بین پوتین و ترامپ در آلاسکا حاصل شد، تغییر نداده است.
وی افزود: این تفاهمها بر اساس توافقی است که در آن زمان حاصل شد و ترامپ بهطور مختصر آن را در قالب لزوم دستیابی به صلحی پایدار و بلندمدت و نه آتشبسی فوری که به هیچ نتیجهای منجر نمیشود، بیان کرد.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: ما همچنان کاملاً به این فرمول متعهد هستیم و در مکالمه دیروز با مارکو روبیو، بر آن تاکید کردم.
وی اضافه کرد: درخواستها برای پایان بخشیدن فوری به جنگ، به معنای فراموش کردن ریشههای جنگ در اوکراین است که دولت آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، به روشنی آن را درک و بیان کرده است.
لاوروف همچنین درباره تهدید ورشو درباره عدم تضمین امنیت هواپیمای پوتین نیز گفت: لهستانیها اکنون آمادهاند تا خودشان حملات تروریستی انجام دهند. شنیدم که رادوسلاو سیکورسکی (وزیر خارجه لهستان) تهدید کرده که امنیت هواپیمای پوتین در حریم هوایی لهستان، در صورت پرواز برای حضور در نشست با ترامپ در بوداپست، تضمین نخواهد شد.
وی اضافه کرد که «لهستان حمله تروریستی به خط لوله نورد استریم ۲ را از طریق حکم رسمی دادگاه توجیه کرده است و اکنون وزیر خارجه لهستان میگوید که اگر دادگاهی در این کشور درخواست کند، ورشو مانع عبور آزادانه هواپیمای رئیس جمهور روسیه خواهد شد!»
