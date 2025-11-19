روند اجرایی تفاهمنامه مشترک هواشناسی ایران و پاکستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاره اعرابی رئیس اداره امور بین‌الملل سازمان هواشناسی کشور در حاشیه نشست مشترک مدیران ارشد هواشناسی ایران و پاکستان که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: این نشست با هدف «بررسی زمینه‌های همکاری دوجانبه بین سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران (IRIMO) و اداره هواشناسی پاکستان (PMD) در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده» برگزار شد.

وی افزود: در این نشست هیئت پاکستانی با تحسین شبکه گسترده ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیمی ایران، علاقمندی خود را به توسعه و ارتقا شبکه ایستگاه‌های ملی پاکستان اعلام کرد و دو طرف بر تمایل خویش برای همکاری فعال در این زمینه تاکید کردند.

رئیس اداره امور بین‌الملل سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: مقامات اداره هواشناسی پاکستان برای همکاری با مرکز منطقه‌ای اقلیم سازمان جهانی هواشناسی در تهران اعلام آمادگی کردند.

اعرابی بیان کرد: سازمان‌های هواشناسی ایران و پاکستان در حاشیه سفر مرداد گذشته رئیس جمهوری ایران به پاکستان یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد نکرد: این تفاهم‌نامه همکاری در حوزه هواشناسی و علوم جو و مخاطرات مربوطه است که در مراسمی رسمی بین وزرای دو کشور با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر پاکستان تبادل شد.