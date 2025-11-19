به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۸ آبان)، بهاصطلاح «بلاکینگ جوی» شکلگرفته بر روی الگوی نقشهها موجب پایداری جوی شده است.
وی افزود: این پایداری نسبی در حدود ۱۵ روز آینده نیز ادامه خواهد داشت و از اکنون تا نیمه نخست آذر ۱۴۰۴، بارش در بسیاری از نواحی کشور بهطور محسوسی کمتر از حد طبیعی خواهد بود. بر همین اساس در اغلب مناطق مرکزی کشور طی این مدت اساساً بارشی رخ نخواهد داد و این شرایط پایدار، همراه با سرما در سطح زمین، بستری مناسب برای افزایش آلایندهها بهویژه در مناطق صنعتی ایجاد میکند.
اصغری بیان کرد: هماکنون نسبت به روز گذشته، بسیاری از نقاط استانهای خراسان رضوی، تهران، اصفهان، البرز و خوزستان با آلودگی هوای بیشتری مواجه شدهاند و پیشبینی میکنیم با گذر زمان بر شدت آلودگی افزوده شود.
این کارشناس هواشناسی گفت: امروز صبح نسبت به دیروز (سهشنبه، ۲۷ آبان)، بیشترین کاهش دما در شمال شرق کشور رخ داد؛ بهگونهای که در برخی ساعات، افت ۸ تا ۹ درجهای دما گزارش شد و سرمای محسوستری در مقایسه با روز گذشته احساس شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون حداقل دمای ۱۰ مرکز استان به زیر صفر رسیده و در میان ایستگاهها نیز ایستگاه «بابارشانی» در استان کردستان با ثبت کمینه ۱۰ درجه زیر صفر، سردترین نقطه کشور گزارش شده است.
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