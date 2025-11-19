به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت بارندگی‌ها در بلندمدت کشور، گفت: از امروز (چهارشنبه، ۲۸ آبان) تا حدود ۱۵ آذر، میزان بارش در بیشتر مناطق کشور بسیار کم خواهد بود و احتمالاً در بسیاری از نقاط خبری از بارش نخواهد بود.

وی افزود: پس از نیمه دوم آذر، شرایط بارشی کشور به‌تدریج بهتر می‌شود. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، نیمه غربی کشور در این بازه زمانی وضعیت بارشی نسبتاً معمولی خواهد داشت، اما در شرق کشور میزان بارندگی کمتر از حد طبیعی پیش‌بینی می‌شود.

اصغری ادامه داد: پیش‌بینی‌های بلندمدت درباره وضعیت بارش برای زمستان امسال ۱۴۰۴ و همچنین ۴۵ روز نخست بهار ۱۴۰۵، بارندگی را در محدوده طبیعی و قابل قبول نشان می‌دهد. البته دقت این نوع پیش‌بینی‌ها حدود ۶۵ درصد است و احتمال خطا وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این احتمال خطا، امیدوار هستیم که زمستان پیش‌رو با بارش‌های مناسب و پربارش همراه باشد.