نجف زاده: محکومیت پزشک متخلف در شاهین دژ ۲۵۰۰ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده پزشکی برای دریافت مازاد بر تعرفه از بیمار در عمل جراحی به میزان ۱۷۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شاهین دژ رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر استرداد ۱۷۰ میلیون ریال به شاکی و توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشکی به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بررسی اسناد و مدارک پزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

جریمه ۱۰ برابری صافکار متقلب در ارومیه

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده صافکار برای تقلب در ارائه خدمات صافکاری یک دستگاه خودرو به میزان ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد صافکاری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مجازات طلا فروش متقلب در ارومیه

نجف زاده گفت: پرونده طلا فروشی برای تقلب در فروش ۶ گرم طلای آبشده به میزان ۷۸۷ میلیون ریال در شعبه نهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد طلا فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.