نجف زاده: پزشک متخلف در ارومیه به ۷.۵ میلیارد ریال جریمه نقدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده پزشکی برای دریافتی بیشتر از تعرفه پزشکی از بیمار در عمل جراحی به میزان ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر استرداد ۳۰۰ میلیون ریال به شاکی و توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشکی به پرداخت هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بررسی اسناد و مدارک پزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.