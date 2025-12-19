  1. استانها
نجف زاده: پزشک متخلف در ارومیه به ۷.۵ میلیارد ریال جریمه نقدی شد

ارومیه - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی پزشک برای اضافه دریافتی از بیمار در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده پزشکی برای دریافتی بیشتر از تعرفه پزشکی از بیمار در عمل جراحی به میزان ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر استرداد ۳۰۰ میلیون ریال به شاکی و توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشکی به پرداخت هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بررسی اسناد و مدارک پزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

    • شاهد IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      37 2
      پاسخ
      تا با اسم ورسم معرفی نشود شما هم شریک جرم هستید
      • جعفر IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        21 3
        خب ، جریمه به حساب چه کسی واریز خواهد شد. در ضمن جریمه کارساز نمی باشد باید مدرکش را باطل کرد تا درس عبرتی بشه برای زیر میزی گیران.
    • ناشناس IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      25 2
      پاسخ
      تعزیرات و دارایی به پزشکانی که هزینه عمل را با سکه طلا و دلار می‌گیرند نیز رسیدگی بکند،
    • مردم IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      21 2
      پاسخ
      به نظر من پزشکانی که به مریض با چشم پول نگاه میکنن باید به سه برابر مبلغ اخذ شده و دو سال منع از فعالیت پزشکی شود
    • ستار ستاری IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      68 2
      پاسخ
      ایراد بزرگ فرهنگ قانونگذاری و برخورد با متخلف در کشور ما همین است . جریمه کردن فرد متخلف در حد قلقلک .پزشک با جریمه هفتصد میلیون تومان چه تنبیهی شد ؟ مگر این پول برای یک پزشک چه ارزشی دارد ؟ واقعا متاسفم
    • منصور IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      22 1
      پاسخ
      یک مشت از هزاران خروار!؟؟!!! حالا مثلاً امن و امان شد ؟؟؟
    • محمد علی پورحیدری زاده IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 5
      پاسخ
      پس گرانی خودرو طلا مواد غذایی و کلا مغازه ها چی
    • فرهاد مختاری US ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      8 3
      پاسخ
      با سلام. مردم عزیز لطفاً از حق خودتون نگذارید حق پزشک مشخص شده اضافه پرداخت نکنید تا وقتی سودجو هست این اوضاع ادامه داره
    • میلان IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      15 1
      پاسخ
      اونو جریمه نمیکنن که پروانه طبابتش رو کلا لغو میکنن واسه سایر دکترها عبرت بشه
    • جعفر محمدی خواه IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      14 1
      پاسخ
      الان این مسئله در بیشتر نقاط عرف شده و بیشتر پزشکان برای عمل جراحی از مردم زیرمیزی و سکه دریافت می کنند در ارومیه هم بیشتر، در این وضعیت معیشتی و اقتصادی پدر مردم را در آورده اند
    • چاپار IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      7 1
      پاسخ
      این نوع جریمه فیلم بازی کردن است،بایستی پروانه طبابتش باطل میشد
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      10 0
      پاسخ
      سلام متاسفم برای بعضی دکترا اینهمه پول از مردم و دولت میگیرن سیر نمیشن اخه موقعی که بمیرن این همه ثروت با خود میبرن
    • میلاد IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      9 0
      پاسخ
      بایدآن دکتر را جلو مطبش دار بزنن تا بقیه با چشم پول به مریض بدبخت نگاه نکن
    • امیر IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      7 20
      پاسخ
      فقط زورتون به پزشکان میرسه دیگه؟
    • ایرانی IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      8 3
      پاسخ
      برادر من کجایی روزانه صدها تخلف اینجوری می کنند شما با یکی برخورد کردی..تازه اون جریمه هم از جیب مردمه ...نه خود پزشک...پس فکر راهکار جدی باشید
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      الان شما تازه مثلا فهمیدید که این مسائل هست مردم همش روزانه با این مسائل درگیرند وجز روتین وعادی دستمزد برخی دکترها شده مخصوصا در تبریز....
    • محمد زمان درویش ملا IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام،وقتی جرم این متخلفان بی شرم و حیا ثابت شده چرا نامشان افشا نمی شود تا همه آن هارا بشناسند؟
    • شاهین IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      دلم برای پزشک سوخت 😂😂
    • Rashed IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 1
      پاسخ
      30سال درس بخون بعد بیا گدایی کن
    • یاسر IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      چرا پزشکان رو کمیته امداد تحت پوشش نمیگیره
    • صمد زاده IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مشکل از پزشک نیست مشکل از خودماست که راحت قبول میکنیم زیر میزی بدیم
    • مهدي IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      19 0
      پاسخ
      پزشکی که جان مردم بهش اهمیتی نداره و فقط سکه و پول براش مهمه . لیاقت طبابت رو نداره و باید پروانه پزشکیش باطل بشه . مسولین که دلسوز مردم هستین . خواهشا و خواهشا با چنین پزشکانی برخورد بسیار سخت و شدیدی کنید تا درس عبرتی برای سایرین شود . چی زیاد پزشک ‌.
    • بهروز اسماعیلی ثانی IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      3 0
      پاسخ
      با سلام آقای نجف زاده از مسئولین خدوم ودلسوز استان هستند که تلاش وی در راستای ایجاد آسایش وآرامش اقتصادی استان نقش بی بدیلی ایفاء میکند
    • Arash DE ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بیچاره خیلی بدشانس هست،واقعا دلم بحالش سوخت،در مقایسه با زیرمیزی هایی که سایر همکارانش از مردم می‌گیرند،مبلغ ایشون همون مصداق آفتابه دزد بودن رو یاد آدمی میاره

