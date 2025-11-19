فرمانده سپاه کردستان: بسیج نماد اخلاص، بصیرت و امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در انقلاب اسلامی، تأکید کرد: این نهاد مقدس با شجاعت، اخلاص و بصیرت در تمامی عرصهها حضور دارد و به عنوان یکی از ارکان مهم انقلاب اسلامی، خدمترسانی به مردم و تقویت اقتدار ملی را در اولویت قرار داده است.
ویضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگونکفن استان کردستان، اظهار داشت: در سال آینده، به مناسبت برگزاری دومین کنگره ملی شهدا، برنامههای ویژهای برای پاسداشت فرهنگ جهاد و ایثار برگزار خواهد شد.
سردار رضایی در ادامه، هفته بسیج را فرصتی برای تجلیل از خدمات بسیجیان و نقشآفرینی این نهاد در حفظ و اقتدار جمهوری اسلامی دانست.
وی به جمله معروف امام خمینی (ره) اشاره کرد که بسیج را به عنوان "لشکر مخلص خدا" و "مدرسه عشق" معرفی کرده است و افزود: بسیج نه تنها در میدان جنگ، بلکه در تمام عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره حضور داشته و نقش مهمی ایفا کرده است.
وی همچنین شاخصههای اصلی بسیج را اخلاص، بصیرت، شادابی و امیدآفرینی عنوان کرد و بر این نکته تأکید کرد: بسیج هیچ مرزی از نظر سنی، قومی یا مذهبی ندارد و افراد از تمامی اقشار جامعه میتوانند در این نهاد مشارکت کنند.
سردار رضایی، با اشاره به سابقه درخشان بسیج از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۵۸، اعلام کرد: این نهاد امروز به یک درخت تناور تبدیل شده که منبع خدمات خالصانه به مردم است.
برنامههای سپاه در هفته بسیج
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود، به تشریح برنامههای متنوع سپاه در هفته بسیج پرداخت و گفت: امسال برنامههای مختلفی با محوریت جهاد تبیین، جهاد خدمترسانی، جهاد علمی و جهاد امیدآفرینی برگزار خواهد شد. گ و در مجموع، ۱۳۴۰ برنامه در قالب ۵۰ عنوان اصلی و ۷۲ برنامه شاخص در سطح استان اجرا خواهد شد.
وی در ادامه، شاخصترین برنامههای سپاه در هفته بسیج را افتتاح چندین پروژه محرومیتزدایی، خدماترسانی به مناطق محروم، برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف، برگزاری مراسمات گرامیداشت هفته بسیج، زیارت و سرکشی از خانواده معظم شهدا و رزمندگان، و همچنین اجرای نمایشهای بانوان فاطمی به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) عنوان کرد.
کنگره ملی شهدا و نقش دستگاههای اجرایی
در بخشی از سخنان خود، سردار رضایی به کنگره ملی شهدا اشاره کرد و از تلاشهای صورت گرفته برای برگزاری این کنگره در سطح استان تقدیر کرد.
وی اظهار داشت: تا کنون برنامهریزیهای مربوط به کنگره ۵۵۳۶ شهید گلگونکفن استان کردستان انجام شده و اولین اجلاسیه ویژه شهدای زن استان نیز با موفقیت برگزار شده است.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان از مسئولان و دستگاههای اجرایی خواست که پشتیبانی همهجانبهای از برنامههای هفته بسیج و کنگره شهدا داشته باشند و بر لزوم فضاسازی شهری در ادارات و نهادها و بیان نقش بسیج توسط مسئولین تأکید کرد.
همچنین وی خواستار همکاری ویژه از طرف رسانهها و صداوسیما برای انعکاس دستاوردهای بسیج و فعال شدن فضای مجازی برای اطلاعرسانی گستردهتر شد.
تلاش برای اثرگذاری کنگره شهدا
سردار رضایی با تشکر از استاندار کردستان، فرمانداران و مدیران کل استان، به ویژه در برگزاری اجلاسیه شهدای زن استان کردستان، تأکید کرد: این کنگره باید به طور کامل مردمی برگزار شود و از تمامی ظرفیتهای استان برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد استفاده شود.
وی افزود: هدف ما این است که کنگره شهدا هم به لحاظ محتوایی و هم از نظر اجرایی در شأن شهدای عزیزمان برگزار شود.
وی در پایان، از تمامی مسئولین و مدیران خواست که با همکاری و همافزایی بیشتر، این کنگره را به یکی از بزرگترین و مؤثرترین برنامههای فرهنگی استان تبدیل کنند.
همچنین سردار رضایی با اشاره به نقش بسیج در ایجاد موجی از امیدآفرینی در جامعه، ابراز امیدواری کرد که این برنامهها بتوانند نقشی مؤثر در تقویت وحدت ملی و انتقال فرهنگ جهاد و ایثار به نسلهای آینده ایفا کنند.
وی از مسئولان حاضر در جلسه خواست تا همراستا با فرمایشات مقام معظم رهبری، در راستای اجرای برنامههای بسیج و کنگره شهدا همکاری کنند و نقش خود را در تقویت بنیادهای فرهنگی کشور ایفا کنند.
