به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه در نشستی با حضور ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، پتروشیمی و پالایشگاه تبریز، راهکارهای تسریع در امکان استفاده شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه از پساب خروجی تصفیه‌خانه تبریز بررسی شد.

مقرر شد به منظور تعمیر، نگهداری و ارتقای مدول اول تصفیه‌خانه تبریز و فراهم نمودن امکان استفاده شرکت‌های پتروشیمی تبریز و پالایشگاه تبریز از پساپ آن، هر یک از شرکت‌ها سهم خود را در خصوص هزینه مورد انتظار پرداخت نمایند و شرکت آب و فاضلاب هم برای تعمیر و ارتقای مدول اول تصفیه‌خانه و تحویل پساب به این شرکت‌ها اقدام نماید.