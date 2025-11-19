محمدی: الگوی ایمنی باید از مدیران آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی، روز چهارشنبه در دومین همایش تخصصی ایمنی (بهام) منطقه شمال‌غرب کشور اظهار کرد: همه فعالان صنعت برق بیش از هر حوزه دیگری در معرض مخاطرات هستند بر همین اساس رعایت اصول HSE و توجه جدی به ایمنی در تمامی فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق جزو ضروریات است.

وی افزود: امروز ایمنی برای ما مهم‌تر از سرعت اجرای پروژه‌هاست، بر اساس تجربه‌ها کوچک‌ترین سهل‌انگاری در مسائل ایمنی می‌تواند به حوادثی جبران‌ناپذیر منجر شود.

وی با بیان اینکه صنعت برق زیرساخت اصلی توسعه در تمامی بخش‌های صنعتی و خدماتی است، خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین اختلالی در شبکه برق ایجاد شود، واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی امور روزمره مردم با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین باید مدیریت شبکه را با نهایت دقت و آینده‌نگری انجام داد.

محمدی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: مدیران و کارشناسان و صاحبنظران صنعت برق باید مسائل و کمبودها را به‌صورت دقیق، کارشناسی و مکتوب احصا و ارائه کنند تا امکان برنامه‌ریزی اصولی فراهم شود.

وی با اشاره تحریم‌های ظالمانه علیه کشور گفت: در شرایطی که دنیا با ما همراه نیست، باید روی توان داخلی تکیه کنیم. کارشناسان و مدیران موظف‌اند با صداقت و شجاعت نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند

وی بیان کرد: رعایت اصول ایمنی در صنعت برق نه تنها جان کارکنان را حفظ می‌کند، بلکه از خسارات سنگین اجتماعی و اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در پایان گفت: برای تحقق توسعه پایدار باید بر توان داخلی تکیه کنیم، ایمنی را سرلوحه کار قرار دهیم و با همدلی و مدیریت صحیح، از بروز بحران‌ها جلوگیری کنیم.