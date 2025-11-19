وزیر بهداشت و درمان: همدلی برای حل مشکلات سلامت، ضرورتی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفر قندی، چهارشنبه شب در سفر به کرمان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد با اشاره به شاخص‌های مثبت سلامت در استان کرمان، گفت: سرانه تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت در کرمان ۲.۵۶ است، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۱.۷۶ است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأمین ۸۰ همت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی جهت جبران بدهی‌های حوزه درمان افزود: اولویت نخست پرداخت مطالبات و ماندگاری پزشکان، پرستاران، متخصصان و تمامی نیروهای انسانی حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: اولویت دوم پرداخت بدهی‌ها به تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و اولویت سوم پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران است.

ظفر قندی، وضعیت پرداخت‌ها در بیمه تأمین اجتماعی را رو به بهبود توصیف کرد و گفت: کرمان به دلیل وجود معادن و کارخانه‌ها ارزش افزوده بالایی دارد و تأمین اجتماعی هم از اسفند پارسال تاکنون پرداخت‌های خوبی داشته است.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد: با انجام این مراحل، فشارهای مالی بر بخش درمان کاهش یابد و روند پرداخت‌ها پایدارتر شود.

وی در مورد توریسم سلامت گفت: راه‌اندازی توریسم سلامت در کرمان در دستور کار است و به زودی عملیاتی می‌شود.

ظفر قندی، افزود: مرکز «سراج» در کرمان به عنوان الگویی موفق مورد بازدید و تأیید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته و تسری آن به سایر استان‌ها در دستور کار است.

وی با اشاره به مشارکت ۵۰ درصدی استانداری و ۵۰ درصد وزارت بهداشت برای تکمیل خانه‌های بهداشت اظهار داشت: تا پایان سال جاری ۷۰۰ خانه بهداشت در کشور تکمیل می‌شود که ۱۰ درصد آن سهم استان کرمان است.

وزیر بهداشت با اشاره به افزایش تخت‌های بیمارستانی گفت: تعداد تخت‌های درمانی استان کرمان از ۴۳۰۰ تخت فعلی، در برنامه‌ای یک تا دو ساله به ۶ هزار تخت افزایش خواهد یافت.

ظفر قندی افزود: سرانه تخت‌های آی‌سی‌یو، در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کرمان ۲۴.۶ است، در حالی که میانگین کشور ۱۹ است. همچنین سرانه سی‌تی‌اسکن در کرمان ۱۲.۹ و میانگین کشوری ۹.۶ است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تقویت ناوگان آمبولانس استان کرمان در دستور کار قرار دارد.