شهباز حسن پور: وزیر بهداشت آخر هفته به کرمان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن پور گفت: سفر وزیر بهداشت به کرمان با هدف پیگیری میدانی وضعیت بیمارستانها، مراکز درمانی و روند اجرای طرحهای در دست احداث در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پروژههای شهرستان کرمان با ارزش یک همّت آماده بهرهبرداری است، ضرورت داشت این بازدید در سریعترین زمان انجام شود
نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: در این سفر، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت زیرساختهای بهداشتی و درمانی، مقرر است پاسخگویی به دغدغههای مردم در حوزه سلامت در اولویت برنامههای وزیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری لازم برای تخصیص اعتبارات ویژه به پروژههای نیازمند حمایت، بهویژه طرحهای نیمهتمام، انجام خواهد شد.
حسنپور، تأکید کرد: بهبود کیفیت خدمات درمانی حق مردم عزیز کرمان و راور است و تلاش ما بر این بوده که با دعوت از مقام عالی وزارت، زمینه تسریع در تکمیل پروژهها، رفع موانع موجود و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی استان فراهم شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امید است این سفر، گامی مؤثر در جهت ارتقای زیرساختهای سلامت استان کرمان و پاسخ به مطالبات بهحق مردم شریف و نجیب منطقه باشد.
