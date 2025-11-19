علیشاهی: سوانح رانندگی در تایباد منجر به یک فوتی و ۱۰ مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: وقوع ۲ حادثه تصادف و واژگونی خودرو که شامگاه چهارشنبه به طور جداگانه در جاده‌های تایباد به خواف و تایباد به مشهد ریزه رخ داد، یک کشته و ۱۰ مصدوم برجا گذاشت.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: حادثه نخست تصادف ۲ دستگاه خودرو سواری کوئیک و پراید بود که یک فوتی و پنج مصدوم در پی داشت.

وی اضافه کرد: برای امدادرسانی به مصدومان سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام و تمامی مصدومان به بیمارستان تایباد منتقل شدند.

علیشاهی اظهار کرد: حادثه دیگر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ در ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه شامگاه چهارشنبه در محور تایباد به خواف بود که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برای امدادرسانی به مصدومان سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و ۲ مصدوم به بیمارستان خاتم الانبیا تایباد و سه مصدوم دیگر به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.