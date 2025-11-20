تیم «ب» والیبال ساحلی وارد جمع ۱۶ تیم برتر شد 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان پنجمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان که درتوکیو جریان دارد، امروز پنجشنبه تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران با ترکیب امیرعلی علیزاده و امیرحسین بابو کوهستانی به مصاف تیم «الف» استرالیا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد. ۲ گیم این دیدار با نتایج ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۸ به پایان رسید.

دیدار برابر تیم «الف» استرالیا در مرحله شانس مجدد رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های المپیک برگزار شد. تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران با پیروزی در این دیدار وارد جمع ۱۶ تیم برتر بازی‌های المپیک ناشنوایان شد. پیش از این تیم ملی «الف» ایران با ترکیب حسام‌الدین خیراندیش و مسعود رستگار بدون باخت در مرحله گروهی به صورت مستقیم از این گروه وارد این مرحله شده بود.

بدین ترتیب رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های المپیک در جدول ۱۶ تیمی با حضور ۲ تیم از ایران پیگیری خواهد شد.

تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران در مرحله گروهی بازی‌های المپیک ناشنوایان برابر تیم «ب» آمریکا و اوکراین پیروز شده بود و مقابل تیم «الف» آلمان و اتریش نتیجه را واگذار کرده بود و با ایستادن در رده چهارم گروه، راهی جدول شانس مجدد شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.