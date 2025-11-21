صعود تیم ملی «الف» والیبال ساحلی به جمع ۸ تیم برتر با غلبه بر آمریکا 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در چارچوب ششمین روز بازی های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (جمعه ۳۰ آبان) تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران به مصاف تیم ملی «الف» آمریکا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت.

در این دیدار که از مرحله یک هشتم برگزار شد، ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در دو گیم و با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۰ صاحب برتری شدند.

ترکیب حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار در تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر آمریکا، وارد جمع ۸ تیم برتر بازی های المپیک ناشنوایان شد. این ترکیب با ۴ برد و بدون باخت از مرحله مقدماتی صعود کرده بود.

تیم ملی «ب» والیبال ایران با ترکیب امیر علی علیزاده و امیر حسین بالو کوهستانی هم امروز در مرحله حذفی با تیم «ب» اوکراین رقابت خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.