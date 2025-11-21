  1. ورزش
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران حذف شد 

تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران حذف شد 

تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران نتیجه نخستین دیدار خود در مرحله حذفی بازی های المپیک ناشنوایان را به اوکراین واگذار کرد و حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان رقابت های والیبال ساحلی بازی های المپیک ناشنوایان و از مرحله یک هشتم این رقابت ها، امروز تیم ملی «ب» ایران به مصاف تیم «ب» اوکراین رفت اما موفق به کسب پیروزی نشد.

ترکیب امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی در تیم ملی «ب» والیبال ساحلی، در گیم دوم دیدار امروز برابر اوکراین ۲۱ بر۱۴ پیروز شد اما در گیم های اول و سوم به ترتیب با نتایج ۲۱ به ۱۵ و ۱۵ به ۱۰ باخت و بدین ترتیب بازنده ۲ به یک این دیدار شد و نتوانست وارد جمع ۸ تیم برتر شود.

تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران مرحله مقدماتی را با ۲ برد و ۲ باخت تمام کرد و با پیروزی برابر استرالیا در مرحله شانس مجدد، راهی مرحله حذفی شد.

پیش از این تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با ترکیب حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار با غلبه بر تیم «الف» آمریکا راهی جمع ۸ تیم برتر شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

فریبا جلیل خانی

