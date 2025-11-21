تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران حذف شد 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان رقابت های والیبال ساحلی بازی های المپیک ناشنوایان و از مرحله یک هشتم این رقابت ها، امروز تیم ملی «ب» ایران به مصاف تیم «ب» اوکراین رفت اما موفق به کسب پیروزی نشد.

ترکیب امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی در تیم ملی «ب» والیبال ساحلی، در گیم دوم دیدار امروز برابر اوکراین ۲۱ بر۱۴ پیروز شد اما در گیم های اول و سوم به ترتیب با نتایج ۲۱ به ۱۵ و ۱۵ به ۱۰ باخت و بدین ترتیب بازنده ۲ به یک این دیدار شد و نتوانست وارد جمع ۸ تیم برتر شود.

تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران مرحله مقدماتی را با ۲ برد و ۲ باخت تمام کرد و با پیروزی برابر استرالیا در مرحله شانس مجدد، راهی مرحله حذفی شد.

پیش از این تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با ترکیب حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار با غلبه بر تیم «الف» آمریکا راهی جمع ۸ تیم برتر شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.