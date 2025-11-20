حریفان ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در مرحله حذفی مشخص شدند 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، رقابت های والیبال ساحلی بازی های المپیک ناشنوایان روز جمعه (۳۰ آبان) با برگزاری دیدارهای مرحله حذفی در توکیو پیگیری می شود.

بر همین اساس، امروز و پس از مشخص شدن ترکیب کامل تیم های حاضر در این مرحله، قرعه کشی دیدارهای حذفی انجام شد.

بر این اساس در مرحله حذفی رقابت های والیبال ساحلی المپیک ناشنوایان، تیم ملی «الف» ایران به مصاف تیم «الف» آمریکا می رود. تیم ملی «ب» ایران هم با تیم «ب» اوکراین رقابت خواهد داشت.

حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار ترکیب تیم ملی «الف»ایران را تشکیل می دهند. این تیم با ۴ برد متوالی از مرحله مقدماتی صعود کرد.

برای تیم ملی «ب» ایران هم امیر علی علیزاده و امیر حسین بالو کوهستانی بازی می کنند. این تیم مرحله مقدماتی را با ۲ برد و ۲ باخت تمام کرد و با پیروزی برابر استرالیا در مرحله شانس مجدد، راهی مرحله حذفی شد.

هدایت ملی پوشان والیبال ساحلی ایران بر عهده فریدون الهامی است. بهنام بگجانی هم به عنوان سرپرست کنار تیم است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.