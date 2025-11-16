شروع المپیک ناشنوایان برای ایران با شکست آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در چارچوب اولین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان در توکیو، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) تیم «ب» والیبال ساحلی ایران با ترکیب امیر علی علیزاده ساوه و امیر حسین بابو کوهستانی به مصاف تیم «ب» آمریکا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر برابر این تیم به برتری دست یافت.

ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در هر دو گیم این دیدار با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ صاحب برد شدند.

والیبال ساحلی ناشنوایان ایران با دو تیم «الف» و «ب» در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ژاپن شرکت کرده است. هدایت این تیم بر عهده فریدون الهامی (سرمربی) و رضا گلزاری هرمزی (مربی) است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان که از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.