به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تیمی قهرمانی نوجوانان جهان از روز گذشته در رومانی آغاز شده و تیم ملی ایران در دور اول با قرعه استراحت رو به رو شد و مستقیم به جمع هشت برتر تیم راه پیدا کرد.

راکت به دستان نوجوان کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار چین‌تایپه و هند خواهند رفت و برای صعود به جمع چهار تیم برتر و قطعی کردن مدال خود تنها به یک پیروزی نیاز دارند.

پسران نوجوان تنیس روی میز ایران با ترکیب رامین شاه‌علی، ورزشکار فارسی، فراز شکیبا، مبین امیری و عرشیا لرستانی به سرمربیگری مهران احدی و مربیگری امین میرالماسی راهی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان شدند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان با حضور ۱۲ تیم برتر دنیا در بخش تیمی برگزار خواهد شد و نوجوانان ایران از ۲ آذرماه کار خود را آغاز خواهند کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.

میعاد مکیف، سرمربی شیرازی تیم ملی تنیس روی میز جوانان ایران نیز به این رقابتها اعزام شده است.