۵ آذر ۱۴۰۴

پینگ‌پنگ‌باز فارسی راهی رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان شد

شیراز- برای نخستین بار در تاریخ تنیس روی میز استان فارس، رامین شاه‌علی، پینگ‌پنگ‌باز فارسی به رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تیمی قهرمانی نوجوانان جهان از روز گذشته در رومانی آغاز شده و تیم ملی ایران در دور اول با قرعه استراحت رو به رو شد و مستقیم به جمع هشت برتر تیم راه پیدا کرد.

راکت به دستان نوجوان کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار چین‌تایپه و هند خواهند رفت و برای صعود به جمع چهار تیم برتر و قطعی کردن مدال خود تنها به یک پیروزی نیاز دارند.

پسران نوجوان تنیس روی میز ایران با ترکیب رامین شاه‌علی، ورزشکار فارسی، فراز شکیبا، مبین امیری و عرشیا لرستانی به سرمربیگری مهران احدی و مربیگری امین میرالماسی راهی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان شدند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان با حضور ۱۲ تیم برتر دنیا در بخش تیمی برگزار خواهد شد و نوجوانان ایران از ۲ آذرماه کار خود را آغاز خواهند کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.

میعاد مکیف، سرمربی شیرازی تیم ملی تنیس روی میز جوانان ایران نیز به این رقابتها اعزام شده است.

