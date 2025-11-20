به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند صبح پنجشنبه در آئین بهرهبرداری از کتابخانه مرکزی رشت اظهار کرد: آنچه امروز در این کتابخانه اتفاق میافتد، تحقق مفهوم «کتابخوانی برای همه» است.
وی با بیان اینکه بخشهای مختلف کتابخانه برای همه گروههای سنی از کودکان تا سالمندان پیشبینی شده است، افزود: در این مجموعه برای رفع نیاز همه اقشار، فضاهای متنوع و هدفمند طراحی شده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به وجود بخش مادر و کودک در این کتابخانه، گفت: این پروژه پس از ۲۰ سال به انتها رسید و امروز بهصورت کامل به بهرهبرداری رسیده و هیچ بخش تکمیلنشدهای در آن وجود ندارد.
نظربلند ضمن قدردانی از استاندار گیلان بهدلیل همراهی در تکمیل و بهرهبرداری این پروژه، تصریح کرد: امیدواریم استان گیلان و کتابداران آن بتوانند نقش واقعی و مؤثر خود را در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نشان دهند.
وی در پایان با تبریک هفته کتاب ابراز امیدواری کرد: همه ما بتوانیم به برکت کتاب، کتابخوانی و توجه رهبر فرزانه انقلاب که آن را جز اولویتهای فرهنگی دانستهاند، بهرهمند شویم.
