نشست ویتکاف و زلنسکی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که نشست برنامه‌ریزی‌شده میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و ولودیمیر زلنسکی به دلیل «عقب‌نشینی رئیس‌جمهور اوکراین از تفاهمات پیشین میان واشنگتن و کی‌یف» به تعویق افتاده است.

بر اساس این گزارش، زلنسکی پیش از این به آنکارا سفر کرده و طرحی جدید را که با همکاری برخی شرکای اروپایی تدوین شده بود، همراه خود برده است؛ طرحی که به گفته مقام آمریکایی روسیه آن را نخواهد پذیرفت.

آکسیوس همچنین گزارش داد که تعویق این نشست در سایه تحقیقات جاری درباره یک پرونده فساد در اوکراین نیز صورت گرفته است.

در ادامه تحولات مرتبط، روزنامه فایننشال‌تایمز انگلیس به نقل از منابعی که آنها را آگاه خوانده، اعلام کرد که طرح پیشنهادی آمریکا برای اوکراین شامل ممنوعیت استقرار نیروهای خارجی در خاک این کشور است.

این منابع افزودند که در چارچوب همین طرح، کی‌یف از دریافت تسلیحات دوربرد غربی منع شده و کاهش تعداد نیروهای ارتش اوکراین به نصف نیز پیش‌بینی شده است. طبق این گزارش، محدودیت‌هایی بر برخی انواع تسلیحات اوکراینی نیز اعمال خواهد شد.

در واکنش به این گزارش‌ها، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان گفت ایالات متحده برلین را در جریان «طرح صلح جدید» برای اوکراین قرار نداده است.

وی تاکید کرد که تلاش‌های بیشتری برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین ضروری است.

وادفول افزود: هیچ جایگزینی برای روند مذاکره وجود ندارد و این همان چیزی است که از نشست‌های مشترک الان در استانبول برداشت می‌کنم.