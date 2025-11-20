به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار صبح پنج شنبه در نشست هم‌اندیشی بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی جویبار، از آغاز دور جدیدی از فعالیت‌های سامان‌مند در حوزه بانوان خبر داد و گفت: این جلسه آغاز یک حرکت تازه است؛ نه از این جهت که کاری نشده، بلکه برخی فعالیت‌ها نیازمند بازنگری و نگاه نو است.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری فرهنگی بدون شناخت دقیق مسائل ممکن نیست، تصریح کرد: تا زمانی که نظام مسائل را نفهمیم، مسئله‌شناسی نکنیم و شبکه مسائل را کنار هم نگذاریم، هیچ برنامه‌ریزی فرهنگی منجر به نتیجه کامل نخواهد شد.

حجت الاسلام شریف‌تبار در تشریح ضرورت شبکه‌سازی مسائل» مثال حوزه خانواده و جمعیت را مطرح کرد و گفت: در بحث جمعیت، ۴۶ متغیر مؤثر وجود داردکه نمی‌توان فقط یک عامل را دنبال کرد و توقع داشت نتیجه بگیریم، این حوزه نیازمند کار کارشناسی و مهندسی فرهنگی دقیق است.

وی افزود: کارشناسان زیادی در حوزه‌های مختلف داریم، اما کارشناسی مدیریت فرهنگی و توان شبکه‌سازی مسائل کم است؛ در حالی که برای برنامه‌ریزی مؤثر باید بدانیم هر مسئله با چه عواملی گره خورده یا چه متغیرهایی مانع آن می‌شود.

حجت الاسلام شریف‌تبار با اشاره به تجربه‌های دیگر شهرستان‌ها گفت: هم در رامسر و هم در بابلسر این گفتگو را با بانوان فعال داشته‌ایم. هدف ما ابلاغ از بالا نیست؛ بلکه ایجاد یک نهاد مردمی–حکمی در شهرستان است که بتواند نقشه راه بومی و پایدار ارائه دهد.وی ادامه داد: نقشه راه حوزه بانوان نباید وابسته به تغییرات اداری باشد. ترکیب این شورا باید از افراد حقیقی، متخصصان، روانشناسان، فعالان فرهنگی، نمایندگان نهادهای مردمی و دستگاه‌های دولتی شکل بگیرد تا با تغییر مدیران، مسیر فرهنگی دچار وقفه نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت داشتن یک بازوی میدانی و علمی برای تشخیص مشکلات شهرستان، افزود: برای سیاست‌گذاری صحیح باید داده‌های دقیق، پایش میدانی، تجربه بدنه مردمی و نگاه کارشناسی کنار هم قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نوشتن سند راهبری فرهنگی–اجتماعی جویبار» کاملاً شدنی است، گفت: اگر تیمی متخصص تشکیل شود، با داده‌های موجود و ظرفیت نهادها می‌توان ظرف یک ماه نقشه راه بومی شهرستان را تدوین کرد.

حجت الاسلام شریف تبار در پایان گفت: شما قوه عاقله حوزه بانوان شهرستان هستید. انتظار داریم پنج مسئله اصلی جویبار را از نگاه خود بیان کنید تا بر اساس آن بتوانیم اولویت‌بندی، طراحی راهکار و تدوین نقشه راه را آغاز کنیم.