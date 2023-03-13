تعالی خانواده هدف طرح مهرواره «بانور» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار یکشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره مهرواره بانور این طرح را تلاش بانوان محله برای تعالی خانواده عنوان کرد و افزود: این طرح برای بانوان فعال مسجد که در رفع مشکلات خانوادگی اهالی محله تلاش می‌کنند در دو بخش حل مسائل محله در حوزه‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و سبک زندگی اسلامی ایرانی و روایت تجارب و خاطرات زندگی تبلیغی شریکه الامامان (همسران روحانیون) و نیز بانوان کنشگر مسجدی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران به اهداف طرح مهرواره بانور اشاره کرد و خاطر نشان کرد: تقویت بنیاد خانواده، ایجاد امید در محله با حل مسائل آنها در حوزه خانواده و فعال سازی ظرفیت‌های عظیم بانوان از اهداف این طرح است.

این مسئول فرهنگی استان ادامه داد: ازدواج و تشکیل خانواده، ارتباط زوجین، فرزندآوری، فرزندپروری، سبک زندگی اسلامی، حوزه سلامت و حوزه اقتصاد از موضوعات اجرای این طرح است.

حجت الاسلام شریف تبار با تقدیر از همکاری نهادهای مختلف فرهنگی در اجرای این طرح، بیان داشت: با همکاری نهادهای فرهنگی و مرتبط و فراخوان عمومی، بیش از دو هزار و ۴۷۰ نفر در سایت طرح مهرواره بانور شرکت کرده اند که با هماهنگی مسئول امور بانوان فرماند اری، حوزه علمیه، مسئول بسیج جامعه زنان، کانون فرهنگی مساجد به همراه مسئول نهضت پیشرفت بانوان شهرستان و رئیس اداره به داوری ثبت حل مسئله ارسالی پرداختند و طبق سهمیه شهرستان نفرات برگزیده به استان معرفی شد که حدود ۳۳ نفر از اسامی منتخبین شهرستان به استان اعلام شد.

وی ادامه داد: از بین این خواهران و امتیاز و داوری‌های انجام شده ۱۳ نفر برگزیده استانی به تهران ارسال شد.