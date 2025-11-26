حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سند شورای راهبری زنان در حوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی تهیه شد و با توجه به ظرفیتهای مهم استان، در ارزیابیهای ملی موفق به کسب رتبه اول شد.
وی افزود: تلاش داریم نشستهای تخصصی بهصورت مستمر برگزار شود و دغدغههای مختلف در سطح شهرها بهصورت میدانی و کارشناسی مورد پیگیری قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه همکاری همه دستگاهها برای حل مشکلات ضروری است، یادآور شد: مجموعههای فرهنگی باید در هدایت فکری، معرفتی و معنوی جامعه و همچنین حضور در عرصههای خدمات اجتماعی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
حجت الاسلام شریفتبار با اشاره به آغاز رقابت میان شهرستانهای مختلف استان برای اجرای این سند گفت: این رقابت بر پایه کار کارشناسی و واقعبینی شکل گرفته و شهرستانها برای رفع آسیبها و مشکلات موجود وارد عمل شدهاند.
وی «مسئلهشناسی، الگوبرداری، طراحی و اقدام» را از برنامههای اصلی شورای راهبری بانوان استان عنوان کرد و افزود: با شناسایی فعالیتها در سطح محلات، مشکلات رصد و برای رفع آنها برنامهریزی میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تأکید کرد: حوزه فعالیتهای مردمی باید با محوریت شورای راهبری زنان تقویت شود و از ظرفیت جوانان و نوجوانان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و موضوعاتی همچون طلاق و رفع شبهات بهرهگیری شود تا مشارکت جمعی مؤثر شکل گیرد.
حجت الاسلام شریفتبار در پایان گفت: باید از امروز برای حل دغدغهها اقدام عملی انجام داد و در سراسر استان و شهرستانها برای تحقق اهداف سند راهبری زنان تلاش مستمر صورت گیرد.
