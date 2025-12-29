به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبری و هم آهنگی بانوان ساری با اشاره به جایگاه بانوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی گفت: بانوان بهعنوان محور خانواده و جامعه، نقش کلیدی در تربیت نسل آینده و ترویج ارزشهای دینی و فرهنگی دارند و استفاده هدفمند از ظرفیت آنان میتواند زمینهساز تحقق اهداف فرهنگی باشد.
وی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی منسجم در حوزه بانوان افزود: شورای راهبری بانوان با ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها و نهادهای فرهنگی، میتواند زمینه ارتقای فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در شهرستان ساری را فراهم کند و ظرفیتهای بانوان را در مسیر خدمت به جامعه بهطور مؤثر بهکار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از ایدهها و طرحهای خلاقانه بانوان خاطرنشان کرد: توجه به مسائل و دغدغههای بانوان و فراهمسازی زمینه مشارکت فعال آنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، از اولویتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی است و این شورا میتواند نقش راهبردی در تحقق این اهداف ایفا کند.
لزوم شناسایی آسیبهای اجتماعی بانوان و سرپرست خانوار در مازندران
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به مشکلات اقتصادی و فرهنگی بانوان سرپرست خانوار اعلام کرد: مشکلات معیشتی و اقتصادی یکی از اصلیترین چالشهایی است که بانوان با آن مواجه هستند و ارائه الگوهای نادرست فرهنگی وضعیت زنان در جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق آسیبها در سطوح محلی و منطقهای بیان کرد: برای موفقیت در برنامههای فرهنگی و اجتماعی لازم است آسیبها در هر شهرستان و منطقه بررسی شود. برخی از پروندهها هنوز ثبت نشدهاند و بسیاری از مسائل زیرپوستی هستند، بنابراین شناخت دقیق این مسائل و تمرکز بر الگوهای رفتاری و فرهنگی ضروری است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نقش رسانه و آموزش در اصلاح نگرشها را برجسته دانست و افزود: فعالیتهای فرهنگی باید با شناخت منطقه و شرایط اجتماعی مردم هماهنگ باشد تا تأثیر واقعی بر زندگی بانوان و خانوادهها داشته باشد.
وی در پایان بر لزوم هماهنگی میان نهادهای قضائی، فرهنگی و رسانهای برای مقابله با آسیبها تأکید کرد و خاطرنشان کرد: تنها از طریق جمعآوری دادههای واقعی و آسیبشناسی دقیق میتوان راهکارهای کاربردی و مؤثر ارائه داد.
نظر شما