سند راهبری بانوان در مازندران تهیه شد؛ توانمندسازی ۲۰ هزار بانو

حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه «سند راهبری بانوان» در رویداد بزرگ فرهنگی استان خبر داد و گفت: این سند با مشارکت نخبگان بانوی استان و با توجه به زیستبوم فرهنگی مازندران تدوین شده است.
وی با اشاره به برگزاری رویداد فرهنگی ویژه بانوان اظهار داشت: در این رویداد مسائل اصلی حوزه بانوان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و نحوه کنشگری آنان در میدان جهاد فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: شورای راهبری بانوان فرصتی برای هماندیشی و جمعاندیشی بانوان فرهیخته از سراسر کشور فراهم کرده تا با نگاه به ضرورتها و شرایط زیستبوم هر استان، سند راهبری ویژه بانوان تدوین شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: در استان مازندران، جمعی از بانوان نخبه مسئولیت تدوین این سند را برعهده داشتند که اکنون در رویداد استانی ارائه و بررسی شد.
حجت الاسلام شریف تبار خاطرنشان کرد: این سند تا سال ۱۴۰۷ بهعنوان نقشه راه توانمندسازی بانوان فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد و در این مسیر بیش از ۲۰ هزار بانوی فرهنگی استان مازندران تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: دستاوردهای مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در این رویداد به معرض نمایش درآمد و زمینهای برای بهرهبرداری در سطح ملی نیز فراهم شد.
