طواف پیکرهای هفت شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر ۷ شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دوش خادمان و زائران گرد ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها طواف داده شد.

پیکرهای مطهر این شهدای گمنام که یادگاران سال‌های حماسه و ایثار ملت ایران هستند، در فضایی آکنده از حزن و اندوه، بر دوش زائران و خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گرداگرد ضریح نورانی حضرت طواف داده شد و جمع حاضر با زمزمه ذکر و صلوات، لحظاتی سرشار از معنویت و تجلیل از مقام شهدا را رقم زدند.

تشییع پیکرهای مطهر این شهدا صبح دوشنبه سوم آذرماه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از مسجد تاریخی امام حسن عسکری (ع) آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مراسم از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا آغاز خواهد شد.

حرکت کاروان تشییع ساعت ۹ صبح از مسیر خیابان آستانه به سوی حرم مطهر حضرت معصومه (س) انجام می‌گیرد و پس از اقامه نماز بر پیکر شهدا، روند انتقال این پیکرهای مطهر به محل‌های تدفین ادامه می‌یابد.

مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای خاکسپاری این شهدا شامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بوستان شهید زین‌الدین و مدرسه علمیه حضرت آمنه (س) اعلام شده است.

این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، جلوه‌ای از پیوند همیشگی قم با آرمان‌های دفاع مقدس و تکریم مقام شهدایی است که نام و نشان‌شان ناشناخته مانده، اما یاد و عظمت‌شان در حافظه جمعی مردم ایران جاودانه است.