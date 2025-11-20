به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر پنجشنبه با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد.



وی در این دیدار با اشاره به اهمیت بسیج در دفاع از ارزش‌ها و تقویت وحدت ملی گفت: بسیج، همواره با اتکا به ایمان و پایبندی به اصول انقلاب اسلامی، در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند و توانمندی‌های آن در خدمت مردم و نظام اسلامی به‌صورت گسترده ارائه می‌شود.



وی افزود: هفته بسیج فرصت مناسبی است تا با تأکید بر آموزه‌های دینی و پیام‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، جایگاه این نیرو در ایجاد امنیت و ارتقای فرهنگ عمومی بیش از پیش نمایان شود.



در ادامه این دیدار، آیت‌الله جوادی آملی ضمن تأکید بر اهمیت بسیج در تقویت پایه‌های فکری و فرهنگی جامعه، بر ضرورت تداوم آموزش‌های دینی و تقویت روحیه خدمت به مردم، خصوصاً در نسل جوان، تأکید کرد.



سردار سلیمانی در سفر به قم ضمن زیارت حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با تولیت این استان مقدس نیز دیدار کرد.



وی همچنین قرار است با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز دیدار کند.