مرادی: امیدوارم در آینده رکوردم را ارتقا دهم

به گزارش خبرنگار مهر، زینب مرادی درباره کسب مدال نقره مسابقات پرتاب نیزه F55-56 در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: سطح مسابقات خوب بود و توانستم خودم را محک بزنم ولی به رکورد شخصیام نرسیدم.
وی در مورد چرایی این موضوع خاطرنشان کرد: یک ماه است که از مسابقات هند برگشتهام. هنوز خستگی این مسابقات در بدنم هست و فرصتی نداشتم که آمادهتر شوم. امیدوارم در رقابتهای آینده رکوردم را ارتقا دهم.
مرادی در مورد به رقابت با هاشمیه متقیان تاکید کرد: ایشان پیشکسوت و خیلی بهتر از من هستند و امیدوارم باز هم در کنار هم رقابت کنیم.
