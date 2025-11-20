  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

مرادی: امیدوارم در آینده رکوردم را ارتقا دهم

مرادی: امیدوارم در آینده رکوردم را ارتقا دهم

دارنده مدال نقره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در رشته پارادوومیدانی ابراز امیدواری کرد در رویدادهای آینده موفق به ارتقای رکورد شخصی‌اش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب مرادی درباره کسب مدال نقره مسابقات پرتاب نیزه F55-56 در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: سطح مسابقات خوب بود و توانستم خودم را محک بزنم ولی به رکورد شخصی‌ام نرسیدم.

وی در مورد چرایی این موضوع خاطرنشان کرد: یک ماه است که از مسابقات هند برگشته‌ام. هنوز خستگی این مسابقات در بدنم هست و فرصتی نداشتم که آماده‌تر شوم. امیدوارم در رقابت‌های آینده رکوردم را ارتقا دهم.

مرادی در مورد به رقابت با هاشمیه متقیان تاکید کرد: ایشان پیشکسوت و خیلی بهتر از من هستند و امیدوارم باز هم در کنار هم رقابت کنیم.

کد خبر 6662602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها