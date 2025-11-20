به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واحدهای صنعتی استان، با تأکید بر اهمیت جایگاه کار و کارگر، اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حوزه کار، تولید و سرمایه‌گذاری دارد و امسال که به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده، حضور وزیر تعاون در البرز نیز در راستای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی است.

وی افزود: بسیاری از این واحدها با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، مسائل بیمه‌ای و نیروی انسانی مواجه هستند و خوشبختانه امروز از چند مجموعه بازدید انجام شد که یک بازدید سرزده از یکی از واحدهای تولیدی صورت گرفت که بسیار مؤثر بود و با استقبال مجموعه میزبان همراه شد.

استاندار البرز با اشاره به پیگیری‌های وزیر تعاون گفت: تصمیمات خوبی در جریان این بازدیدها اتخاذ شد و بعد از ظهر نیز جلسه‌ای با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات آنان مطرح و بررسی شود و با توجه به مصوبات هیئت دولت و پیگیری‌های شخص وزیر، مطمئن هستم بخش مهمی از این مشکلات در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به عملکرد البرز در احیای واحدهای راکد، بیان کرد: در یکی دو سال اخیر در زمینه احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال رتبه اول کشور را کسب کردیم و تصور من این است که با اقداماتی که اکنون در حال انجام است، امسال نیز قادر خواهیم بود این رتبه را تکرار کنیم.

وی در خاتمه در پاسخ به پرسشی درباره تسهیلات احیای واحدهای تولیدی، گفت: ستاد تسهیل به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به اختیاراتی که دولت به این ستاد تفویض کرده و منابعی که پیش‌بینی شده، تلاش بر این است که حداکثر حمایت از واحدهای تولیدی صورت گیرد تا مشکلاتشان به‌طور مؤثر حل شود.