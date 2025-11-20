به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر پنجشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار البرز، فرماندار فردیس، مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد، پروژه مسکونی تعاونی مسکن کارکنان در فردیس کلنگ‌زنی شد.

لیلا مردانی، مدیرعامل تعاونی مسکن در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته پس از سفر رئیس‌جمهور شهید، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات ایشان مبنی بر تأمین زمین و احداث مسکن برای کارکنان و کارگران زحمتکش، اقدامات لازم برای ثبت تعاونی و تأمین زمین انجام شد.

وی افزود: زمین این پروژه از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تأمین شده است.

مدیرعامل تعاونی با تأکید بر اینکه این طرح شامل ساخت ۱۷۹ واحد مسکونی است، گفت: تلاش کرده‌ایم در مسیر عمل به منویات دولت و رفع دغدغه مسکن کارکنان گام مؤثری برداریم.