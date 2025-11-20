بازدید وزیر تعاون از واحد تولید محصولات چرمی در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در جریان سفر یکروزه خود به استان البرز، به همراه استاندار البرز، از یک واحد تولیدی فعال در حوزه محصولات چرمی در کرج بازدید کرد.
این واحد که از مجموعههای باسابقه تولید محصولات چرمی طبیعی و مصنوعی در منطقه به شمار میرود، هماکنون با ۷۰ نفر نیروی کار به فعالیت مشغول است.
در جریان این بازدید، مدیران کارخانه تأمین سرمایه در گردش را مهمترین چالش موجود عنوان کرد و هشدار دادند: تداوم این مشکل میتواند روند توسعه خطوط تولید و تثبیت اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر تعاون نیز با تقدیر از تلاشهای این واحد صنعتی، بر حمایت از تولید و پیگیری مشکلات مطرحشده با همکاری دستگاههای مرتبط تأکید کرد تا زمینه لازم برای حفظ و تقویت اشتغال فراهم شود.
