۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

۱۹۸ واحد صنعتی با تزریق ۴۱۱ میلیارد تومان تسهیلات در البرز احیا شدند

کرج - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: در یک سال گذشته ۱۹۸ واحد صنعتی راکد، نیمه‌فعال و غیرفعال در استان با اشتغال‌زایی برای ۴هزار نفر به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر تعاون از واحدهای تولیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه مهم البرز در حوزه صنعت، اظهار کرد: البرز در اشتغال صنعتی رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد و بیش از ۱۸۶ هزار نفر به شکل مستقیم در بخش صنعت استان فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه افزود: هرچند نرخ بیکاری استان مناسب نیست، اما به‌دلیل ظرفیت بالای فعالیت‌های دانش‌بنیان، سیاست ما هدایت طرح‌های صنعتی به این سمت است.

مدیر اداره‌کل صمت البرز احیای واحدهای راکد را راهبرد اصلی دو سال اخیر عنوان کرد و گفت: ۱۹۸ واحد صنعتی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دوباره فعال شده‌اند که البرز در این شاخص جز رتبه‌های اول و دوم کشور است.

انصاری کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مشکل واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال برشمرد و گفت: این مشکل با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل، حمایت‌های قضائی، تزریق نقدینگی از سوی شبکه بانکی و تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای تا حد زیادی مدیریت شده است.

وی اعلام کرد: بیش از ۴۱۱ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و حمایتی از سال گذشته تاکنون در اختیار واحدهای مشکل‌دار قرار گرفته است.

مدیرکل صمت البرز همچنین به تفاهم‌نامه جدید با بنیاد برکت برای حمایت از واحدهای نیازمند احیا اشاره کرد و افزود که این همکاری نقش مهمی در کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط استان خواهد داشت.

