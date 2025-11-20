  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

نماز طلب باران در ورزنه برگزار شد

اصفهان - نماز طلب باران با حضور اقشار مختلف مردم در شهر ورزنه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اهمزمان با ایام فاطمیه و در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، نماز طلب باران (استسقا) امروز (پنج شنبه) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار در شهر ورزنه اقامه شد.

در این آئین معنوی، مردم ورزنه با قلب‌هایی آکنده از ایمان و امید، در فضایی روحانی و آمیخته با ذکر و دعا، از خدای رحمان طلب نزول باران رحمت الهی کردند. نماز استسقا با حضور روحانیون، خانواده‌ها، جوانان بسیجی، کشاورزان و گروه‌های مختلف اجتماعی در هوایی آفتابی، اما دل‌هایی بارانی اقامه شد.

شرکت‌کنندگان پس از اقامه نماز، با زمزمه‌های دعا و مناجات از پروردگار خواستند تا زمین تشنه این خطه از شرق اصفهان را با بارش رحمت خویش سیراب کند. فضای شهر ورزنه در لحظاتی از مراسم، سرشار از اشک شوق و امید بود و زمزمه‌های «اللهم اسقنا الغیث» در میان مردم طنین‌انداز شد.

این مراسم معنوی در حالی برگزار گردید که کاهش بارش‌ها و خشکسالی‌های پی‌درپی، زندگی مردم و کشاورزی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. اقامه نماز طلب باران در ورزنه به عنوان یکی از آئین‌های دیرینه و دینی مردم این شهر، نمادی از پیوند عمیق ایمان و تلاش برای گشایش درهای رحمت الهی به شمار می‌رود.

