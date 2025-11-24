به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در شهر منجیل حال و هوایی متفاوت داشت؛ جایی که مجتمع هلالاحمر میزبان مردمی بود که از شهرها و روستاهای مختلف رودبار گرد هم آمده بودند تا در آئینی معنوی، دست دعا به سوی آسمان بلند کنند.
با اقامه نماز طلب باران، زمزمههای توسل و تضرّع فضای محوطه را پر کرده بود؛ زمزمههایی که از عطش زمینِ تشنه و دلهایی حکایت میکرد که امیدشان را به رحمت بیپایان خداوند گره زده بودند. شرکتکنندگان با خضوعی آرام، از پروردگار مهربان طلب باران و رهایی از خشکسالی داشتند.
همزمانی این مراسم با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) حالوهوای دیگری به جمع داده بود؛ جایی که سخن از همدلی، وحدت و نقش دعا در گشایش امور، بیش از همیشه شنیده میشد.
حضور پرشور مردم پیرمردان تا خانوادههایی که کودکانشان در میان دستانشان آرام گرفته بودند صحنهای از همبستگی دینی و معنوی رودبار را به نمایش گذاشت. مراسم در آرامشی دلنشین و فضایی سرشار از امید برگزار شد؛ امید به اینکه دعای امروز، بارانی پرخیر و برکت را میهمان زمینهای تشنه کند.
